Лорак, Повалій, Тодоренко і Седокова: ЗМІ оприлюднили прізвища зірок, що потрапили до санкційного списку РНБО
У санкційному списку Ради нацбезпеки та оборони опинились понад 3600 людей та компаній, серед яких є і співачки з українським громадянством
Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє "Економічна правда".
Список, що складається з понад 3600 імен, РНБО схвалила 30 вересня. У ньому опинились, зокрема, родина президента Росії Володимира Путіна, колаборант Володимир Сальдо та інші ключові російські політики, олігархи та колаборанти.
Накладання санкцій передбачає конфіскацію будь-яких активів в Україні.
Санкції набудуть чинності, коли указ затвердить президент України Володимир Зеленський.
Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко і Анна Седокова – уродженки України. Зірки мають в Україні нерухомість. Співачки багато років працюють у Росії і жодного разу не висловлювались із засудженням російської військової агресії проти України.
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