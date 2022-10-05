Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє "Економічна правда".

Список, що складається з понад 3600 імен, РНБО схвалила 30 вересня. У ньому опинились, зокрема, родина президента Росії Володимира Путіна, колаборант Володимир Сальдо та інші ключові російські політики, олігархи та колаборанти.

Накладання санкцій передбачає конфіскацію будь-яких активів в Україні.

Санкції набудуть чинності, коли указ затвердить президент України Володимир Зеленський.

Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко і Анна Седокова – уродженки України. Зірки мають в Україні нерухомість. Співачки багато років працюють у Росії і жодного разу не висловлювались із засудженням російської військової агресії проти України.

30 вересня Рада національної безпеки і оборони України шляхом письмового голосування ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо великої кількості фізичних і юридичних осіб РФ

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в п’ятницю, 30 вересня, оголосила про запровадження додаткових санкцій у зв'язку зі спробою анексії Росією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

30 вересня, США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців

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