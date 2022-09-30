Про це повідомили в facebook Ради національної безпеки і оборони України.

За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, до санкційних списків, які опрацьовувалися "довгий час", увійшли тисячі фізичних і юридичних осіб Росії – зокрема, олігархи, чиновники, депутати державної думи, промислові компанії.

"Сьогодні закінчилась письмова процедура відносно санкцій, у них великий пакет російських олігархів, промислових компаній, чиновників, депутатів Держдуми РФ - там тисячі прізвищ, тисячі компаній. Ми над пакетом доволі довго працювали", - сказав Данілов під час національного телемарафону.

За інформацією Економічної правди, у списку, зокрема, співвласник "Альфа груп" Михайло Фрідман. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками засідання РНБО.

"Сьогодні ж Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів", - сказав президент.

За даними декількох співрозмовників Економічної правди, РНБО ухвалила рішення про санкції, які стосуються 1300 осіб, і які синхронізуються з раніше запровадженими санкціями ЄС і США.

"Синхронізація з західними санкціями вся, учасники референдумів, Медведчук і оточення, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лєбєдєв, Фрідман. І всі олігархи, які йшли в пакеті синхронізації", - сказав співрозмовник ЕП.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в п’ятницю, 30 вересня, оголосила про запровадження додаткових санкцій у зв'язку зі спробою анексії Росією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

30 вересня, США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців

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