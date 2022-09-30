РНБО запровадила нові санкції щодо великої кількості фізичних та юридичних осіб РФ, - Данілов
Рада національної безпеки і оборони України шляхом письмового голосування ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо великої кількості фізичних і юридичних осіб РФ
Про це повідомили в facebook Ради національної безпеки і оборони України.
За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, до санкційних списків, які опрацьовувалися "довгий час", увійшли тисячі фізичних і юридичних осіб Росії – зокрема, олігархи, чиновники, депутати державної думи, промислові компанії.
"Сьогодні закінчилась письмова процедура відносно санкцій, у них великий пакет російських олігархів, промислових компаній, чиновників, депутатів Держдуми РФ - там тисячі прізвищ, тисячі компаній. Ми над пакетом доволі довго працювали", - сказав Данілов під час національного телемарафону.
За інформацією Економічної правди, у списку, зокрема, співвласник "Альфа груп" Михайло Фрідман. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками засідання РНБО.
"Сьогодні ж Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів", - сказав президент.
За даними декількох співрозмовників Економічної правди, РНБО ухвалила рішення про санкції, які стосуються 1300 осіб, і які синхронізуються з раніше запровадженими санкціями ЄС і США.
"Синхронізація з західними санкціями вся, учасники референдумів, Медведчук і оточення, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лєбєдєв, Фрідман. І всі олігархи, які йшли в пакеті синхронізації", - сказав співрозмовник ЕП.
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