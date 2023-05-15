Вийшов фінальний трейлер фільму "Форсаж 10"
У понеділок, 15 травня, вийшов фінальний трейлер 10 фільму з франшизи "Форсаж", який має завершити кіносагу
Трейлер опубліковано на офіційному YouTube стрічки.
"Fast X" - десятий фільм у сазі "Форсаж", що відкриває останні глави однієї з найвідоміших і найпопулярніших глобальних франшиз у кінематографі", - йдеться в описі.
У новому фільмі команда Домініка Торетто боротиметься з Данте Рейєсом - сином наркобарона, якого Домінік вбив ще у 5 частині саги.
У фільмі зіграють такі зірки як Джейсон Стетхем, Джон Сіна, Шарліз Терон, Брі Ларсон, Джейсон Момоа та багато інших. Режисером фільму став Луї Летер’є, відомий своєю роботою над "Неймовірним Халком".
- У четвер, 20 квітня, Universal Pictures опублікувала другий трейлер фільму "Форсаж 10", на екрани стрічка вийде 19 травня.
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