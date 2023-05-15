Трейлер опубліковано на офіційному YouTube стрічки.

"Fast X" - десятий фільм у сазі "Форсаж", що відкриває останні глави однієї з найвідоміших і найпопулярніших глобальних франшиз у кінематографі", - йдеться в описі.

У новому фільмі команда Домініка Торетто боротиметься з Данте Рейєсом - сином наркобарона, якого Домінік вбив ще у 5 частині саги.

У фільмі зіграють такі зірки як Джейсон Стетхем, Джон Сіна, Шарліз Терон, Брі Ларсон, Джейсон Момоа та багато інших. Режисером фільму став Луї Летер’є, відомий своєю роботою над "Неймовірним Халком".

У четвер, 20 квітня, Universal Pictures опублікувала другий трейлер фільму "Форсаж 10", на екрани стрічка вийде 19 травня.



