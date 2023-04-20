Трейлер опубліковано на YouTube кінокомпанії.

Слоган нового фільму - "Починається кінець дороги".

Стрічка має стати однією з останніх у відомій кінофраншизі та завершити історію гонщика Домініка Торетто.

"Форсаж Х" - десятий фільм у сазі "Форсаж", що відкриває останні глави однієї з найвідоміших і найпопулярніших глобальних франшиз у кінематографі, яка виходить вже третє десятиліття, і все ще продовжує розвиватися з тим самим основним акторським складом і персонажами, що й на початку саги", - коментує кінокомпанія.

У десятій частині Домініку Торетто доведеться зустрітися з сином давнього ворога - наркобарона Ернана Рейєса, який витратив 12 років на розробку плану помсти Домініку та його команді.

"Сюжет розкидає родину Домініка від Лос-Анджелеса до катакомб Риму, від Бразилії до Лондона та від Португалії до Антарктиди. З'являться нові союзники, а старі вороги нагадають про себе. Але все зміниться, коли Домінік дізнається, що його власний 8-річний син є головною метою помсти Данте Рейєса", - йдеться в описі стрічки.



Режисером стрічки виступив Луї Летер’є.