Вийшов трейлер другої частини анімаційного фільму "Людина-павук: Навколо всесвіту"

Трейлер було оприлюднено на YouTube-каналі Sony Pictures.

"Одна Людина-павук хоче змінити власну долю", - таке гасло нової частини Мультивсесвіту.

"Людина-павук: Навколо всесвіту" знову розкаже історію вже відомого нам Майлза Моралеса.

"Після возз’єднання з Гвен Стейсі, дружній сусід Людина-Павук з Брукліна потрапляє у Мультивсесвіт, де стикається з командою інших Людей-Павуків, яким доручено захистити саму можливість їхнього існування. Але коли герої розуміють, як впоратися з новою загрозою, Майлз стає проти інших Павуків. Хлопець повинен переосмислити, що означає бути героєм, аби врятувати людей, яких найбільше любить", - йдеться в описі нової частини фільму.

Режисерами стали Хоакім Дос Сантос, Кемп Паверс та Джастін Томпсон.