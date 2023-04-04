Вийшов трейлер другої частини анімаційного фільму "Людина-павук: Навколо всесвіту"
Sony Pictures випустила другий трейлер до продовження анімаційного фільму "Людина-павук: Навколо всесвіту". Прем'єра стрічки - вже 2 червня цього року
Трейлер було оприлюднено на YouTube-каналі Sony Pictures.
"Одна Людина-павук хоче змінити власну долю", - таке гасло нової частини Мультивсесвіту.
"Людина-павук: Навколо всесвіту" знову розкаже історію вже відомого нам Майлза Моралеса.
"Після возз’єднання з Гвен Стейсі, дружній сусід Людина-Павук з Брукліна потрапляє у Мультивсесвіт, де стикається з командою інших Людей-Павуків, яким доручено захистити саму можливість їхнього існування. Але коли герої розуміють, як впоратися з новою загрозою, Майлз стає проти інших Павуків. Хлопець повинен переосмислити, що означає бути героєм, аби врятувати людей, яких найбільше любить", - йдеться в описі нової частини фільму.
Режисерами стали Хоакім Дос Сантос, Кемп Паверс та Джастін Томпсон.
- DC випустила трейлер фільму про нового супергероя з кіновсесвіту, стрічка отримала назву "Синій жук". Фільм про випускника коледжу Хейме Рейеса, якому несподівано пощастило отримати стародавню інопланетну реліквію - скарабея, а разом з ним і надздібності, вийде у прокат 18 серпня.
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