"Синій жук": DC випустила трейлер фільму про нового супергероя з кіновсесвіту

Трейлер опублікував YouTube-канал DC.

Це буде першою появою супергероя Синього Жука на кіноекранах. Режисером фільму став Анхель Мануель Сото, випустить фільм студія Warner Bros Pictures.

Головну роль зіграє американський актор Ксоло Марідуенья.

"Хайме Рейес, який нещодавно закінчив коледж, повертається додому, сповнений сподівань щодо свого майбутнього, але виявляє, що дім не такий, яким він його покинув. Коли хлопець шукає своє призначення у світі, доля втручається, адже Хайме несподівано виявляє, що володіє стародавньою інопланетною реліквією: скарабеєм. Коли скарабей раптово обирає Хайме своїм симбіотичним господарем, юнак отримує неймовірні обладунки й це назавжди змінює його долю - адже він стає супергероєм Синім жуком", - йдеться в описі.