Війська РФ мінують передмістя Маріуполя, - мер
Окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полей недалеко від Маріуполя
Про це мер Маріуполя Петро Андрющенко написав у телеграм.
Окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полей недалеко від Маріуполя. Лінія укріплення розташована уздовж таких населених пунктів: Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське.
"Не лише встановленням "зубів дракону" окупанти укріплюють передмістя", - наголошує Андрющенко.
Мер також повідомляє, що ці факти вказують на прискорене та посилене укріплення Маріуполя.
- 2 листопада Петро Андрющенко розповів, що росіяни активно використовують місто як логістичний шлях до Криму.
- 8 листопада британська розвідка повідомила, що Росія почала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Також експерти наголосили: "Для цього загарбники використовують роботу двох заводів, які виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".
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