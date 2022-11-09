Про це мер Маріуполя Петро Андрющенко написав у телеграм.

Окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полей недалеко від Маріуполя. Лінія укріплення розташована уздовж таких населених пунктів: Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське.

"Не лише встановленням "зубів дракону" окупанти укріплюють передмістя", - наголошує Андрющенко.

Мер також повідомляє, що ці факти вказують на прискорене та посилене укріплення Маріуполя.

2 листопада Петро Андрющенко розповів, що росіяни активно використовують місто як логістичний шлях до Криму.

8 листопада британська розвідка повідомила, що Росія почала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Також експерти наголосили: "Для цього загарбники використовують роботу двох заводів, які виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

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