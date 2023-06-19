Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Є дуже цікаве явище. Минулого тижня командири підрозділів російських військ біля Сватового, Кремінної, Рубіжного, Щастя отримали незвичний наказ для цього плацдарму. Наказ про те, що в разі відступу вони повинні залишати після себе "випалену" землю - знищувати фактично усі об'єкти інфраструктури. Очисні споруди, підстанції, гідростанції, греблі - повністю руйнувати усю цивільну інфраструктуру, яку будуть залишати під час відступу", - сказав він.

Коваленко додав, що виникає питання, чому саме на Луганщині окупанти перші отримали цей наказ.

"Я не знаю, які плани у Генштабу ЗСУ. Якщо є такий наказ, то російське командування реалістично розглядає вірогідність відступу від тих чи інших локацій. Ми ж розуміємо, у зв'язку з якими подіями це може відбутися", - підсумував експерт.