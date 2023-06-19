Війська РФ на Луганщині отримали наказ у разі відступу залишати за собою "випалену" землю, - військовий експерт Коваленко
Командири підрозділів військ РФ біля Сватового, Кремінної, Рубіжного, Щастя отримали наказ руйнувати усю цивільну інфраструктуру у разі відступу
Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
"Є дуже цікаве явище. Минулого тижня командири підрозділів російських військ біля Сватового, Кремінної, Рубіжного, Щастя отримали незвичний наказ для цього плацдарму. Наказ про те, що в разі відступу вони повинні залишати після себе "випалену" землю - знищувати фактично усі об'єкти інфраструктури. Очисні споруди, підстанції, гідростанції, греблі - повністю руйнувати усю цивільну інфраструктуру, яку будуть залишати під час відступу", - сказав він.
Коваленко додав, що виникає питання, чому саме на Луганщині окупанти перші отримали цей наказ.
"Я не знаю, які плани у Генштабу ЗСУ. Якщо є такий наказ, то російське командування реалістично розглядає вірогідність відступу від тих чи інших локацій. Ми ж розуміємо, у зв'язку з якими подіями це може відбутися", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе