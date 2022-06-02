Війська РФ намагаються дійти до Лисичанська, уникнувши бою на Сіверському Донці, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська ведуть бої за контроль над Білогорівкою, де росіяни провалили спробу форсування Сіверського Донця, та Врубівкою, що дозволить їм наступати на Лисичанськ із заходу.

Також в Інституті повідомляють, що окупанти поступово просувалися на північ від Слов’янська, але, ймовірно, ще не змогли взяти під контроль дорогу до Слов’янська.

А ще російські війська поступово просуваються на північ від Авдіївки.

У середині травня ЗСУ знищили понтонну переправу на Лугащнині через Сіверський Донець, тоді знищили майже сто одиниць техніки росіян, загинули близько 400 військових.

Згодом стало відомо, що ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець знищили гаубицями М777. Гармата, отримана від США, влучили з відстані 20 кілометрів, використавши всього 5 снарядів, замість близько 50, що потрібні техніці радянського зразка. Як результат, п’ять прямих влучень у понтони, знищено до 40 одиниць танків та броньованих машин противника.

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