Війська РФ обстріляли село на Сумщині запалювальними боєприпасами, загорілося поле кукурудзи 

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький

Під час обстрілу Есманьської громади на Сумщині російські окупанти використали запалювальні боєприпаси. По одному з прикордонних сіл вони вдарили 20 разів із реактивної системи залпового вогню. У підсумку загорілося поле з кукурудзою. Люди, на щастя, не постраждали. Деталі руйнувань уточнюються.

У Сумській області відновили один з найбільших мостів, який був зруйнований, щоб зупинити наступ Росії на початку повномасштабної війни

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