Війська РФ обстріляли село на Сумщині запалювальними боєприпасами, загорілося поле кукурудзи
Загарбники 20 разів вдарили по селу на Сумщині із реактивної системи залпового вогню
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький
Під час обстрілу Есманьської громади на Сумщині російські окупанти використали запалювальні боєприпаси. По одному з прикордонних сіл вони вдарили 20 разів із реактивної системи залпового вогню. У підсумку загорілося поле з кукурудзою. Люди, на щастя, не постраждали. Деталі руйнувань уточнюються.
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