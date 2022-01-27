Війська РФ покинуть територію Білорусі після завершення навчань

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

"По закінченню перевірки військові частини та підрозділи Збройних Сил Російської Федерації залишать територію Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Навчання починаються у лютому. Як заявляють у Міноборони Білорусі, вони мають оборонний характер.

Також відомо, що вони триватимуть до 20 лютого 2022 року.