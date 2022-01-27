Війська РФ покинуть територію Білорусі після завершення навчань
У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що після спільних навчань "Союзна рішучість - 2022" у лютому війська Російської Федерації покинуть територію країни
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.
"По закінченню перевірки військові частини та підрозділи Збройних Сил Російської Федерації залишать територію Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.
Навчання починаються у лютому. Як заявляють у Міноборони Білорусі, вони мають оборонний характер.
Також відомо, що вони триватимуть до 20 лютого 2022 року.
- Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що військові навчання з РФ пройдуть на західних і південних кордонах країни.
- 21 січня стало відомо, що Росія направила два дивізіони ракетних комплексів С-400 до Білорусі для цих навчань.
- 22 січня російські багатоцільові винищувачі Су-35С прибули до Білорусі.
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