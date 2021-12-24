Війська РФ проводять цілодобову бойову підготовку в ОРДЛО: стріляють із "Градів" і танків, - розвідка
Окупаційні війська РФ на Донбасі цілодобово нарощують заходи бойової підготовки, зокрема, здійснюють стрільби із використанням "Градів", гаубиць і танків
Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Facebook.
Розвідка інформує, що командування російських окупаційних військ нарощує заходи бойової підготовки в з’єднаннях і частинах армійських корпусів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ).
"На полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях окупанти проводять стрільби зі стрілецької зброї, артилерії, озброєння танків і бойових машин як вдень, так і вночі. Особлива увага приділяється злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць "Мста-Б" та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град".
Довідка: Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.
- Нагадаємо, 21 грудня ГУР повідомило, що окупанти на Донбасі укріплюють позиції та встановлюють міни біля лінії зіткнення.
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