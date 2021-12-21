Окупанти на Донбасі укріплюють позиції та встановлюють міни біля лінії зіткнення, - розвідка

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.



"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях активізувало проведення інженерних робіт з вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій", - йдеться в заяві.



У районах дислокації передових підрозділів росіяни обладнують хибні замасковані позиції з урахуванням сезонних змін, встановлюють додаткові муляжі озброєння та військової техніки для введення в оману командування ООС і провокування відкриття вогню.



Також окупанти мінують ділянки місцевості неподалік від лінії зіткнення, використовуючи забороненені міжнародними договорами протипіхотні міни типу ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН.



У розвідці наголошують, що це підвищує небезпеку для місцевих мешканців.

Нагадаємо, розвідка повідомила, що в ОРДЛО постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb