Окупанти на Донбасі укріплюють позиції та встановлюють міни біля лінії зіткнення, - розвідка
Російські найманці на Донбасі облаштовують позиції та мінують певні ділянки місцевості
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.
"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях активізувало проведення інженерних робіт з вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій", - йдеться в заяві.
У районах дислокації передових підрозділів росіяни обладнують хибні замасковані позиції з урахуванням сезонних змін, встановлюють додаткові муляжі озброєння та військової техніки для введення в оману командування ООС і провокування відкриття вогню.
Також окупанти мінують ділянки місцевості неподалік від лінії зіткнення, використовуючи забороненені міжнародними договорами протипіхотні міни типу ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН.
У розвідці наголошують, що це підвищує небезпеку для місцевих мешканців.
- Нагадаємо, розвідка повідомила, що в ОРДЛО постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів.
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