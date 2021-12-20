В ОРДЛО постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів, - розвідка

Про це йдеться на сторінці ГРУ МО у Facebook.

"На території тимчасово окупованого сходу України постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів. За даними української розвідки, після бойових дій на території України генерали та офіцери збройних сил РФ отримують державні нагороди та кар'єрне зростання у російській армії", - йдеться у дописі.



Як повідомляє розвідка, 1 та 2 армійські корпуси російських окупаційних військ формували на базі батальйонних-тактичних груп збройних сил РФ. Вони зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року. Їхня роль - оборонні та наступальні операції.



Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький зазначив, що у жовтні-листопаді 2021 року відбулася ротація вищого керівного складу 2 армійського корпусу. Там змінилися командири окремих бригад та з'явився новий командувач корпусу. Вони прибули із Росії.



Також Скібіцький розповів про один із прикладів підвищення російських військових після служби в окупаційних військах.



"Якщо говорити про генералів, то після бойових дій на території України той же генерал Сергій Кузовлєв, який формував другий армійський корпус, після повернення до Росії став командувачем 20, а потім 8 армії. Після цього був призначений заступником командувача Південного військового округу ЗС РФ", - зазначив Скібіцький.



Як повідомлялося раніше, спецслужби РФ відправили 13 кадрових військових на Луганщину та близько 15 - на Донеччину.