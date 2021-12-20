ФСБ РФ відправила на Донбас опергрупи та спецназ, - контррозвідка

Про це заявляють у контррозвідці СБУ, передає Донбас Реалії .



Згідно з інформацією розвідки, ФСБ керує ОРДЛО за допомогою "міністерств державної безпеки", співробітників управління "В" й опергруп, які постійно перебувають у Донецьку й Луганську.



Очолюють групи Олександр Шингирьов (позивний "Арбат"), Олексій Корнєв (позивний "Айсберг"), Костянтин Максимов (позивний "Карел"), Станіслав Полянцев (позивний "Бродяга"), Андрій Курилкін (позивний "Дипломат"). Вони відповідають за декілька напрямків роботи.



"Забезпечення контррозвідувального режиму на окупованих територіях, контроль за так званими органами влади окупованих територій. Це і організація охорони кордону "ДНР" - "ЛНР" з Російською Федерацією, з територіями підконтрольними Україні. Це і шифрований спеціальний зв’язок. Тобто всі функції, які притаманні органам безпеки", - зазначають у контррозвідці.



Крім того, опергруби використовують "МДБ" "ЛДНР" як допоміжні організації. Окупанти створили "Міністерства державної безпеки" наприкінці 2014 року. СБУ повідомляє, що співробітниками цієї "структури" є експрацівники українського МВС, а керівниками - громадяни РФ, які живуть в Україні під фальшивими іменами.



Очільника "МДБ" "ЛНР" Анатолія Антонова насправді звуть Рашид Садиков, керівника "МДБ" "ДНР" Володимира Павленка - Володимир Євдокімов. Крім того, громадянство РФ мають співробіники "МДБ" "ЛНР" Микола Куренков і Микола Кравцов, справжніми прізвищами яких є Курочкін і Крайній.



Також на Донбасі є групи спецпідрозділу РФ "Вимпел", які складаються переважно з п'яти військових. За інформацією СБУ, вони, зокрема, супроводжують російських високопосадовців, які анонімно приїжджають на Донбас, і виконують бойові завдання на лінії фронту.



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