Про це повідомляє hromadske з посиланням на коментар керівника ВЦА Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

За його словами, сьогодні,12 травня, російська армія взяла під контроль село Воєводівку Луганської області.

Старюк зазначив, що наразі там складна ситуація.

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