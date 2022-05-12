Війська РФ взяли під контроль Воєводівку, - керівник Сєвєродонецької ВЦА
Російські окупанти взяли під контроль село Воєводівку Луганської області
Про це повідомляє hromadske з посиланням на коментар керівника ВЦА Сєвєродонецька Олександра Стрюка.
За його словами, сьогодні,12 травня, російська армія взяла під контроль село Воєводівку Луганської області.
Старюк зазначив, що наразі там складна ситуація.
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