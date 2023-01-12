Війська РФ з мінометів гатили по прикордонню Чернігівщини, - ОК "Північ"

Про це поінформувала пресслужба ОК "Північ" на Фейсбуці.

12 січня війська РФ вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів:

З 07:50 до 08:10, згідно з повідомленнями, відбулися 7 атак. Район населеного пункту Сеньківка, імовірно, уразили з міномета 120 мм.

З 10:20 до 11:20 відомо про 12 "приходів". Район населеного пункту Карповичі, зазначається, могли атакувати з калібру 120 мм.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Втрат серед особового складу та техніки немає", - резюмували в ОК "Північ".

Нагадаємо, за день 11 січня на Сумщині зафіксовано 7 прильотів внаслідок російських обстрілів: загарбники обстріляли дві прикордонні громади.

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