Росія обстріляла Сумщину з артилерії і мінометів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни обстріляли Шалигинську та Есманьську громади. У всіх випадках обійшлось без жертв і руйнувань.

"По Шалигинській громаді ворог ударив із артилерії, 4 прильоти. Есманьську громаду противник обстріляв із мінометів, 3 прильоти", - написав Живицький.

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