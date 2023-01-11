Росія обстріляла Сумщину з артилерії і мінометів
За день 11 січня на Сумщині зафіксовано 7 прильотів внаслідок російських обстрілів
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни обстріляли Шалигинську та Есманьську громади. У всіх випадках обійшлось без жертв і руйнувань.
"По Шалигинській громаді ворог ударив із артилерії, 4 прильоти. Есманьську громаду противник обстріляв із мінометів, 3 прильоти", - написав Живицький.
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