Військова допомога Україні не є благодійністю, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ розповів в статті The New York Times.

Кулеба зазначив, що західним союзникам необхідно зміцнити оборонну здатність України прискоривши постачання сучасної артилерії та бронетехніки.

"Істина проста: Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Ось чому заклики до припинення вогню, які лунають по всій Європі та Америці, абсолютно недоречні. Зараз не час приймати невигідні пропозиції про припинення вогню чи мирні угоди. Натомість завдання полягає в тому, щоб перемогти Росію та обмежити її здатність знову атакувати будь-кого в осяжному майбутньому. За умови постійної та своєчасної допомоги Україна готова та здатна це зробити", - сказав він.

Він також висловив вдячність США та держсекретарю Ентоні Блінкену за всю безпекову та іншу допомогу, яку надала країна.

"Але я хочу чітко сказати: військова допомога Україні не є благодійністю. Це необхідна інвестиція в довгострокову безпеку Європи. Після відбиття вторгнення Росії українські військові присвятять себе забезпеченню безпеки та стабільності Європи, захисту демократії від будь-яких авторитарних посягань",- зазначив міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який до цього поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 29 липня.

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