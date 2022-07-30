Блінкен, після розмови з Лавровим, поговорив з Кулебою

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому й економічному плані та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення зазнати провалу", - йдеться у повідомленні.

I spoke with @SecBlinken who informed me on the takeaways of his call with Russian foreign minister. We agreed to further strengthen Ukraine militarily and economically and focused on the next practical steps which will allow Ukraine to force Russian invasion into failure. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

29 липня держсекретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії. У Держдепі напередодні зазначали, що Блінкен передасть Лаврову "жорсткий меседж" щодо спроб анексувати частину України.

Цього ж дня у США висунули звинувачення росіянину за втручання в американські вибори. Також стало відомо, що США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори та пропонують винагороду.

Згідно з версією кремля, Лавров повторив Байдену наратив про "накачування України американською і натівською зброєю", що "продовжує агонію режиму в Києві, затягуючи конфлікт і примножуючи жертви".

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