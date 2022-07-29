"Накачують Україну зброєю". У Росії оприлюднили свою версію розмови Лаврова з Блінкеном
Міністерство закордонних справ Росії підтвердило проведення телефонної розмови свого глави Сєргєя Лаврова з державним секретарем США Ентоні Блінкеном
У повідомленні МЗС Росії зазначається, що Блінкен з Лавровим "обговорили поточну ситуацію в Україні", а росіянин знову повторив, що цілі та завдання "спецоперації" в Україні будуть повністю виконані.
Лавров повторив наратив про "накачування України американською і натівською зброєю", що "продовжує агонію режиму в Києві, затягуючи конфлікт і примножуючи жертви".
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