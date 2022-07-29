У повідомленні МЗС Росії зазначається, що Блінкен з Лавровим "обговорили поточну ситуацію в Україні", а росіянин знову повторив, що цілі та завдання "спецоперації" в Україні будуть повністю виконані.

Лавров повторив наратив про "накачування України американською і натівською зброєю", що "продовжує агонію режиму в Києві, затягуючи конфлікт і примножуючи жертви".

29 липня держсекретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії

29 липня у США висунули звинувачення росіянину за втручання в американські вибори.

29 липня стало відомо, що США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори та пропонують винагороду.

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