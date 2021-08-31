Військові літаки США здійснили політ над Києвом. ВІДЕО

Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

"Сили спецоперацій США разом з українськими колегами протягом місяця проводили спільні навчання. Щоб відзначити закінчення цієї місії Командування Сил спецоперацій США в Європі здійснило політ над Києвом разом з українськими партнерами на 2-х літаках MC-130J Commando II", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, маршрут польоту пролягав над Дніпром, Аркою дружби народів, Києво-Печерською лаврою, Музеєм Другої світової війни і монументом Батьківщина-мати.

Сили спецоперацій разом з колегами протягом місяця проводили спільні навчання. Щоб відзначити закінчення цієї місії Командування @US_SOCEUR здійснило політ над Києвом разом із партнерами на 2-х літаках MC -130J Commando II. Дивіться, як команди співпрацюють разом. pic.twitter.com/ZuV7EuaYil — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 31, 2021

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