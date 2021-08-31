Військові літаки США здійснили політ над Києвом. ВІДЕО
Два військово-транспортних літака Командування спеціальних операцій США здійснили політ над Києвом
Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.
"Сили спецоперацій США разом з українськими колегами протягом місяця проводили спільні навчання. Щоб відзначити закінчення цієї місії Командування Сил спецоперацій США в Європі здійснило політ над Києвом разом з українськими партнерами на 2-х літаках MC-130J Commando II", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, маршрут польоту пролягав над Дніпром, Аркою дружби народів, Києво-Печерською лаврою, Музеєм Другої світової війни і монументом Батьківщина-мати.
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