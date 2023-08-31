Військові передали понад 1500 книжок українською мовою дітям, які лікуються в обласних медзакладах
Військові в межах цивільно-військового співробітництва передали понад півтори тисячі книжок українською мовою дітям, які перебувають у обласних дитячих лікарнях п'яти міст
Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Мав змогу після виконання заходів з військовим командуванням заїхати та передати українські книжки дітям, малечі, які лікуються тут - в обласній дитячій лікарні. Ми маємо розуміти, що обов'язок кожного з нас - дбати про своє майбутнє, а майбутнє - це діти. Їх серця і душі мають бути українськими", - розповів Наєв.
Зазначається, що книги отримали діти, які лікуються в обласних медзакладах Сум, Києва, Чернігова, Харкова та Запоріжжя.
Крім того, одній з лікарень Сумщини передали речі першочергової необхідності від партнерів із Сполучених Штатів Америки.
- Водночас росіяни перед початком нового навчального року завезли на тимчасово окуповані території Херсонщини 7 тонн пропагандистських книг для шкіл. В основному це підручники з історії для старшокласників.
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