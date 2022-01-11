Військові США виявили російський корабель у водах Тихого океану
Військові США з минулого тижня стежать за кораблем РФ у Тихому океані неподалік від Гаваїв
Про це повідомляє Honolulu Star-Advertiser.
Американські військові розповіли виданню, що з минулої п'ятниці, 7 січня, спостерігають за переміщенням російського судна у водах Тихого океану за межами економічної зони Гаваїв.
"У рамках наших звичайних щоденних операцій ми уважно відстежуємо всі судна в Індо-Тихоокеанській зоні операцій за допомогою морських патрульних літаків, надводних кораблів та спільних засобів", - заявив речник Тихоокеанського Командування Збройних сил США (INDOPACOM) майор Роб Мартінс.
У травні 2021 року Тихоокеанський флот США відстежував російський шпигунський корабель "Карелія", який затримався приблизно в 24 км на захід від гавайського острова Кауаї. Пізніше у червні десятки військових кораблів з Тихоокеанського флоту РФ провели найбільші навчання у Тихому океані з моменту закінчення холодної війни.
Наразі Пентагон вважає Тихий океан своїм основним пріоритетом і вважає Китай головним суперником у регіоні, але Росія все ще залишається важливим гравцем.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.4
Купівля 27.4Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.89Продаж 31.32
- Актуальне
- Важливе