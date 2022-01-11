Військові США виявили російський корабель у водах Тихого океану

Про це повідомляє Honolulu Star-Advertiser.



Американські військові розповіли виданню, що з минулої п'ятниці, 7 січня, спостерігають за переміщенням російського судна у водах Тихого океану за межами економічної зони Гаваїв.



"У рамках наших звичайних щоденних операцій ми уважно відстежуємо всі судна в Індо-Тихоокеанській зоні операцій за допомогою морських патрульних літаків, надводних кораблів та спільних засобів", - заявив речник Тихоокеанського Командування Збройних сил США (INDOPACOM) майор Роб Мартінс.



У травні 2021 року Тихоокеанський флот США відстежував російський шпигунський корабель "Карелія", який затримався приблизно в 24 км на захід від гавайського острова Кауаї. Пізніше у червні десятки військових кораблів з Тихоокеанського флоту РФ провели найбільші навчання у Тихому океані з моменту закінчення холодної війни.



Наразі Пентагон вважає Тихий океан своїм основним пріоритетом і вважає Китай головним суперником у регіоні, але Росія все ще залишається важливим гравцем.



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