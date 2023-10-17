Військовим дозволили списувати втрачене у бою майно за спрощеною процедурою

Про це інформує Міністерство оборони України.

"Міністерство оборони України усунуло зайві бюрократичні процедури. Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва", - йдеться в заяві.

Раніше списання дрона тривало від 30 днів до 6 місяців і вимагало до 40 документів. За новими правилами, процедура займе лише 2-3 тижні. Командири рот, батальйонів або бригад матимуть право списувати техніку, яка коштує не більше 1,5 мільйонів гривень. Тепер достатньо двох документів: акт про пуск під час бойових дій та акт про технічний стан.

За наказом командири мають право списувати:

зброю, яка була використана під час бойових дій або навчальних стрільб, на основі акта про списання, який схвалює командир роти, батальйону або бригади;

БПЛА, які загублено під час бойових дій, якщо їх вартість не перевищує 1,5 млн грн, без згоди командування повітряних сил, сил логістики та Міноборони;

розбирати, демонтувати зразки військової техніки, які постраждали під час виконання бойових завдань, або їх компоненти, які не потрібні, для створення, модифікації або ремонту іншої техніки;

без розслідування за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, які були адаптовані для завдань з ураження цілей.

"Процес списання техніки стає простим і швидким, адже час – головний ресурс на війні. Ми шукаємо і знаходимо рішення, які полегшують службу наших воїнів, а не змушують їх займатись стосами паперів. Наказ про списання є одним із таких рішень. Будемо впроваджувати більше", – каже заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Спрощення процедури й скорочення термінів списання дозволять командирам швидше отримувати дані про потребу у військовій техніці.

Що передувало

Це дасть можливість прибрати ще одну бюрократичну складову Міністерства оборони України та швидко списувати майно командирам, каже полковник СБУ Роман Костенко в етері телеканалу "Еспресо": "Це дасть можливість розуміти яка ситуація на місцях з матеріальною та технічною допомогою, силами й засобами".

Документ дозволяє під час воєнного стану списувати закріплене за військовою частиною майно вартістю до 1,7 млн грн наказом командира. Для цього не потрібні будуть ніякі затвердження та погодження. Це стосується усієї номенклатури військового майна – від аптечок до дронів, але крім зброї.

Верховна Рада 5 жовтня ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна у Збройних Силах України. Зазначимо, відповідний законопроєкт №10039 підтримали 302 народних депутати.