Військовий експерт Катков розповів, як FPV-дрони можуть зняти "тягар" з української артилерії на фронті

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Річ у тому, що зі снарядами проблема наступна: гроші у всіх є, снарядів немає. Навіть через те, що їхня вартість значно збільшується, вона вже під 4000 доларів/євро за один снаряд - це актуальна ціна наразі. А питання у можливостях їхнього виробництва попри те, що потужності збільшується у США, Європі, але вони, звісно, не встигають за тією нормою витрат боєприпасів, яка є в Україні, адже для Збройних Сил саме артилерія є основною рушійною силою і як в обороні, так і у наступі. Тобто без артилерії складно, бо немає інших засобів далекобійного масового ураження тому, що, знов таки, артилерія тягне на собі цей тягар через відсутність достатньої кількості авіації", - пояснив експерт.

Катков наголосив, що важливим аспектом є те, що йдуть кроки для того, щоб зняти з артилерії так званий тягар, зменшити високу потребу в боєприпасах: "Заступник міністр оборони України Гаврилюк сказав, що певною мірою у цьому допоможуть тільки FPV-дрони і буде зроблене розширення виробничої бази, звісно, мова не йде про те, що всі FPV-дрони замінять артилерію - це неможливо, але зняти певний тягар бойового ураження - це для них під силу".

За його словами, для цього необхідне збільшення виробництво безпілотників, як в Україні, так і закордоном.

"Не включно такий сценарій, коли вже на новій сучасній технологічній базі ці FPV-дрони будуть вироблятися на промисловому рівні, а не як зараз, коли з готових китайських компонентів на раму напаюється руками всі ці складники, з'єднуються паяльником. Рівень виробництва означає і здешевшання, і збільшення", - підсумував він.