У Defense Express розказали, що відомо про ворожий ЗРК С-350, який нацгвардійці знищили FPV-дроном

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Новітній ЗРК С-350, який нацгвардійці знищили FPV-дроном, - це одна з сучасних систем, яку противник розвиває, щоб протидіяти в широкому спектрі загроз середнього й дальнього радіуса дії. Вартість лише пускової С-350 становить 135 млн доларів, а вартість FPV дрона може становити від 200 до 700 доларів. І це неспівмірне співвідношення в подібному протистоянні. Подібні приклади треба масштабувати", - наголосив Рябих.

За словами військового експерта, ЗРК С-350 є системою, яка має боротися з загрозами з повітря, але виявляється неспроможною в протистоянні FPV-дронам.

"Знищення такої установки змінює можливості в протистоянні РФ, і необхідність вкладати гроші в такі напрямки. ЗРК С-350 є найсучаснішою системою і досягненням оборонно-промислового комплексу країни-агресорки. Простий FPV-дрон і вміле його застосування оборонцями України може змінювати цілі тенденції в цій галузі", - зауважив Рябих.