У Defense Express розказали, що відомо про ворожий ЗРК С-350, який нацгвардійці знищили FPV-дроном
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що ЗРК С-350 є найсучаснішою системою і досягненням оборонно-промислового комплексу РФ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Новітній ЗРК С-350, який нацгвардійці знищили FPV-дроном, - це одна з сучасних систем, яку противник розвиває, щоб протидіяти в широкому спектрі загроз середнього й дальнього радіуса дії. Вартість лише пускової С-350 становить 135 млн доларів, а вартість FPV дрона може становити від 200 до 700 доларів. І це неспівмірне співвідношення в подібному протистоянні. Подібні приклади треба масштабувати", - наголосив Рябих.
За словами військового експерта, ЗРК С-350 є системою, яка має боротися з загрозами з повітря, але виявляється неспроможною в протистоянні FPV-дронам.
"Знищення такої установки змінює можливості в протистоянні РФ, і необхідність вкладати гроші в такі напрямки. ЗРК С-350 є найсучаснішою системою і досягненням оборонно-промислового комплексу країни-агресорки. Простий FPV-дрон і вміле його застосування оборонцями України може змінювати цілі тенденції в цій галузі", - зауважив Рябих.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.8 Купівля 36.8Продаж 37.41
- EUR Купівля 39.76Продаж 40.67
- Актуальне
- Важливе