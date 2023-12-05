СБУ та ГУР завдали ударів по кількох військових об'єктах окупантів у Криму, - джерела

Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, дрони Служби безпеки України вразили: радіолокаційну систему "Небо-М" в районі селища Багерове, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля Стрілкового.

Вони додали, що так СБУ привітала окупантів з Міжнародним днем волонтера і вкотре нагадала, що українська земля буквально горітиме у загарбників під ногами.

Також безпілотники Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ атакували "Морський нафтовий термінал" у Феодосії.

За словами співрозмовника УП, це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує паливом російські війська.

Хоча окупанти звітували про збиття українських безпілотників, джерело запевняє, що дрони влучили по цілі, а наслідки для росіян доволі суттєві (на території термінала розташовані близько 30 резервуарів палива).

Зазначимо, що російська влада вранці повідомила про атаку безпілотників на Крим. Міноборони РФ заявляло про 41 БПЛА. Про наслідки не повідомлялося. Вибухи чули у Керчі, Феодосії, Севастополі та Старому Криму.