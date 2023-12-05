Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією СБУ та ГУР завдали ударів по кількох військових об'єктах окупантів у Криму, - джерела

СБУ та ГУР завдали ударів по кількох військових об'єктах окупантів у Криму, - джерела

5 грудня, 2023 вiвторок
17:46
Війна з Росією Військові Національної гвардії України опановують дрони

Співробітники українських спецслужб сьогодні, 5 грудня, вранці вдарили безпілотниками по низці військових об'єктів росіян на території тимчасово окупованого Криму

Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, дрони Служби безпеки України вразили: радіолокаційну систему "Небо-М" в районі селища Багерове, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля Стрілкового.

Вони додали, що так СБУ привітала окупантів з Міжнародним днем волонтера і вкотре нагадала, що українська земля буквально горітиме у загарбників під ногами.

Також безпілотники Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ атакували "Морський нафтовий термінал" у Феодосії.

За словами співрозмовника УП, це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує паливом російські війська.

Хоча окупанти звітували про збиття українських безпілотників, джерело запевняє, що дрони влучили по цілі, а наслідки для росіян доволі суттєві (на території термінала розташовані близько 30 резервуарів палива).

Зазначимо, що російська влада вранці повідомила про атаку безпілотників на Крим. Міноборони РФ заявляло про 41 БПЛА. Про наслідки не повідомлялося. Вибухи чули у Керчі, Феодосії, Севастополі та Старому Криму.

  • 1 грудня стало відомо, що оборонні споруди Кримського мосту у вигляді барж зазнали серйозних пошкоджень внаслідок потужного шторму.
Крим
СБУ
безпілотник
ГУР
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Румен Радев
4 грудня, 2023 понедiлок
Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки
прапори України та США
4 грудня, 2023 понедiлок
Білий дім: у США можуть закінчитися гроші для України, якщо Конгрес не прийме рішення до кінця року
Авдіївка
5 грудня, 2023 вiвторок
Сили оборони України відвоювали позиції біля Авдіївки, - ISW
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.76
    Купівля 36.76
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.84
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 грудня
18:00
OPINION
Галина Пагутяк
Колективні панічні атаки
17:57
"Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!": НБУ презентував нову пам'ятну монету
17:50
Ліонель Мессі (в центрі)
Time назвав найкращого спортсмена 2023 року
17:35
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
З поля бою не повертається 70% ворожої бронетехніки, - речник ЗСУ Штупун
17:29
Ремонт Кільцевої дороги, Київ
Київавтодор стверджує, що через блокування кордону з Польщею зірвав терміни ремонту Кільцевої дороги
17:29
На пішохідно-велосипедному мосту в Києві відкрили фотовиставку, присвячену волонтерам
17:29
Війна з РФ
Війна на території Росії. Як нова стратегія може наблизити перемогу України. Аналітика КБФ
17:29
Ексклюзив
Болгарія
БТР, які Болгарія передумала віддавати, стояли на складах 40 років і їх не можна відправляти на фронт, - експерт Киричевський
17:20
Байден, Дуда та фон дер Ляєн: соціологи з'ясували, кому з іноземних лідерів найбільше довіряють українці
17:03
Сектор Гази
Палестинська влада заявила, що кількість загиблих у Газі зросла до понад 15,9 тис. осіб
16:59
"Цифри невтішні, але передбачувані": МОН оприлюднило результати міжнародного дослідження якості освіти в Україні
16:58
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
Легенда "Мілану" порадив клубу купити футболіста збірної України
16:54
Екологія, економія та заборона утилізації: у ЄС погодили нові вимоги до виробників одягу
16:31
Ексклюзив
У День волонтера ворог завдав ракетного удару по гуманітарному центру Херсона, - волонтер Мукоріз
16:30
Оновлено
Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати
16:27
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Посол США назвала реформи, які зміцнять довіру союзників до України
16:24
Володимир Зеленський
Росіяни запустили новий фейк, що "Зеленський зі сім'єю планує втекти до США"
16:14
Ексклюзив
F-16
Польоти відбуваються в Данії: Ігнат розповів, коли з'являться F-16 в Україні
16:13
Юрай Бланар
Очільник МЗС Словаччини Бланар заявив, що "не може уявити Україну в ЄС"
16:02
OPINION
Богдан Буткевич
Потороч, що засіла на Банковій, треба змусити працювати
16:00
Ексклюзив
кордон_протести на кордоні, фури
Дипломат Павлюк закликав уряд створити регіональний союз з Польщею та країнами Балтії, аби уникнути блокування кордону в майбутньому
15:48
"Ля Палісіада"
Український фільм "Ля Палісіада" переміг на Туринському кінофестивалі
15:40
Ексклюзив
Ворог активізувався на Лиманському напрямку в сподіваннях, що за поганої погоди ЗСУ складніше оборонятися, - військовий Дібров
15:34
Джеймс Клеверлі
Очільник МЗС Британії оголосив про посилення візових правил задля скорочення міграції
15:14
лікар психолог психіатр
В Україні понад 60% лікарів первинної ланки підготовлені для надання психологічної допомоги
14:57
париж поліція
У ЄС заявили про високий ризик терактів на новорічно-різдвяні свята
14:57
фури на кордоні
Посли країн Балтії висловили демарш Польщі через блокаду українського кордону
14:45
Еммануель Макрон
Макрон зустрінеться з Орбаном: шукатиме компромісу щодо вступу України в ЄС, - Politico
14:34
Мінсоцполітики
Кілька благодійних фондів за гуманітарні кошти Мінсоцполітики закуповували товари за завищеними цінами або привласнювали їх, - Слідство.Інфо
14:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Світовий банк
Світовий банк надасть Україні $1,2 млрд. Їх спрямують на соцвиплати
14:13
ДБР розслідує імовірні зловживання з виїздом за кордон нардепа від ОПЗЖ
14:07
У Берліні запрацювала виставка, що розповідає про кримських політв'язнів Кремля
14:01
OPINION
Михайло Басараб
Так чи інакше, ми всі посилювали ворожі ІПСО
13:40
Огляд
Як почався, розгортався і зупинився літній контрнаступ України: детальний аналіз від The Washington Post
13:37
Оновлено
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Путін 6 грудня планує прийняти президента Ірану та відвідати ОАЕ і Саудівську Аравію
13:33
Оновлено
Херсон
Армія РФ атакувала Херсон: є загиблі й поранені серед цивільних
13:33
Ексклюзив
НАЗК 11 грудня відкриє публічний доступ до реєстру декларацій
13:24
На Таврійському напрямку зросла активність авіації росіян, кількість наземних атак не зменшується
13:22
екстренка
Голова USAID прибула до Єгипту, аби оголосити про надання $21 млн допомоги населенню Гази
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV