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Частину оборонних споруд Кримського мосту знищено потужним штормом, - аналітик OSINT

1 грудня, 2023 п'ятниця
13:16
Війна з Росією Кримський міст

Оборонні споруди Кримського мосту у вигляді барж зазнали серйозних пошкоджень внаслідок потужного шторму

Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував аналітик OSINT (розвідка за відкритими джерелами) MT_Anderson у мережі Х.

Оборонні споруди Кримського мосту, який побудувала Росія, у вигляді барж зазнали серйозних пошкоджень внаслідок потужного шторму, який вирував на півострові в неділю, 26 листопада.

За словами користувача, внаслідок негоди три баржі біля мосту виявилися затопленими: 1 - частково, 2 - баржі повністю змито водою.

Ще одна баржа залишається на плаву, але вона ні до чого не прив'язана, повідомив експерт.

  • У тимчасово окупованому Росією Криму внаслідок потужного шторму на Чорному морі затопило кілька будинків. Через сильний вітер майже пів мільйона жителів залишилися без електрики. Під Судаком у морі загинув 50-річний чоловік. 
  • Рятувальники заявили, що евакуювали з місць підтоплень 311 осіб, зокрема 43 дитини.
  • У Севастопольському морському акваріумі затопило зал, загинули понад 500 морських тварин.
  • Збиток інфраструктурі тимчасово окупованого Криму від найсильнішого за всю історію метеоспостережень шторму російські окупанти оцінили у 39,7 млрд рублів ($442,5 млн).
Росія
Крим
Кримський міст
Чорне море
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