Частину оборонних споруд Кримського мосту знищено потужним штормом, - аналітик OSINT

Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував аналітик OSINT (розвідка за відкритими джерелами) MT_Anderson у мережі Х.

Оборонні споруди Кримського мосту, який побудувала Росія, у вигляді барж зазнали серйозних пошкоджень внаслідок потужного шторму, який вирував на півострові в неділю, 26 листопада.

За словами користувача, внаслідок негоди три баржі біля мосту виявилися затопленими: 1 - частково, 2 - баржі повністю змито водою.

Ще одна баржа залишається на плаву, але вона ні до чого не прив'язана, повідомив експерт.