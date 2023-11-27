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Негода в Криму: затоплені будинки, знеструмлені райони, загибель людини

27 листопада, 2023 понедiлок
18:02
Новини шторм в окупованому Криму

Внаслідок потужного шторму в Чорному морі затопило будинки

В тимчасово окупованому Росією Криму внаслідок потужного шторму в Чорному морі затопило кілька будинків. Через сильний вітер майже півмільйона жителів залишилися без електрики. Під Судаком у морі загинув 50-річний чоловік.

Про це повідомляють "Крим Реалії", російське пропагандистське видання Regnum, окупаційні органи місцевої влади.

Ситуація на заході Криму

Через підтоплення було повністю закрито дорогу Саки-Євпаторія, яка проходить чорноморським узбережжям, повідомляє пропагандистське видання Regnum. Серйозно постраждала вулиця Сімферопольська в Євпаторії. Кілька будинків виявилися затопленими.

Рятувальники евакуювали 150 осіб, їх розмістили в готелях і в родичів. Без електрики в Євпаторії залишилися понад 40 тис. осіб.

Стихія на сході півострова

У селищі Героївське під Керчю через вихід моря з берегів виявилися заблокованими 40 будинків. У Чорноморському районі на заході Криму повністю припинено водопостачання та водовідведення через відсутність енергопостачання на насосних станціях.

У селі Морському під Судаком загинув 50-річний чоловік. За словами очевидців, він вийшов подивитися на хвилі, але його віднесло в море. Труп чоловіка виявили рятувальники.

Шторм у Севастополі

Окупаційний керівник Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про падіння в місті 63 дерев, трьох рекламних щитів, пошкодження покрівлі 20 будинків, обшивки фасадів трьох будівель, 17 транспортних засобів. Також травм зазнали троє людей, їх було госпіталізовано.

Загалом у Севастополі електропостачання порушено в 354 будинках, де мешкає понад 2,6 тис. осіб.

Крім того, у Севастопольському морському акваріумі затопило третій зал, загинуло понад 500 морських тварин. Директор акваріума Юрій Кравцов повідомив, що причиною загибелі прісноводних тварин став термальний удар.

Збитків було завдано Інституту біології південних морів імені, який розташований у тій самій будівлі, що й акваріум. Там зазнали пошкоджень чотири наукові лабораторії. У радіобіологічному корпусі обвалилася причальна стінка.

"Пережили ми конкретний Армагеддон. Такої сили вітру і хвиль старожили пригадати не можуть. Щось подібне було, але щоб усе розносило так вщент, коли піднімало бордюри, і вони літали, як камінчики. Такого ще не було. Руйнування пристойні", - заявив призначений РФ спікер кримського парламенту колаборант Володимир Константинов в ефірі одного з російських каналів. За його словами, наразі ситуація в регіоні контрольована, усі служби та місцева влада усувають наслідки стихії.

За останньою інформацією, у Криму залишаються підтопленими 93 житлових будинки, 100 гостьових будинків і підвали двох багатоповерхівок.

Рятувальники евакуювали з місць підтоплень 311 осіб, зокрема 43 дитини. За інформацією регіонального гідрометцентру, напередодні західне узбережжя Криму накрив ураганний вітер із поривами до 40 м/c.

Швидкість вітру в Севастополі досягала 26 м/с, в Євпаторії - 25 м/с, у Чорноморському — ураган 40 метрів на секунду. У Криму створили оперативний штаб із ліквідації наслідків шторму.

Розгорнуто пункти тимчасового розміщення.

Понеділок, 27 листопада, оголошено неробочим днем у Криму через негоду.

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