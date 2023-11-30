Окупанти заявили, що шторм у Криму завдав збитків на $442,5 млн
Збиток інфраструктурі тимчасово окупованого Криму від найсильнішого за всю історію метеоспостережень шторму російські окупанти оцінили у 39,7 млрд рублів ($442,5 млн)
Про це повідомив "міністр надзвичайних ситуацій" окупаційної адміністрації Сергій Садаклієв, передає пресслужба відомства.
"На даний час збиток попередньо становить близько 39 млрд 700 млн рублів. Роботи з оцінки тривають, сил і засобів достатньо", - сказав Садаклієв.
Примітно, що "спікер" окупаційного парламенту Володимир Константинов попередньо назвав суму збитку в 1,35 млрд рублів ($15 млн), а до цього глава МНС Криму заявив про 490 млн руб (5,5 млн доларів США), передає провладне видання "Криминформ".
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