Окупанти заявили, що шторм у Криму завдав збитків на $442,5 млн

Про це повідомив "міністр надзвичайних ситуацій" окупаційної адміністрації Сергій Садаклієв, передає пресслужба відомства.

"На даний час збиток попередньо становить близько 39 млрд 700 млн рублів. Роботи з оцінки тривають, сил і засобів достатньо", - сказав Садаклієв.

Примітно, що "спікер" окупаційного парламенту Володимир Константинов попередньо назвав суму збитку в 1,35 млрд рублів ($15 млн), а до цього глава МНС Криму заявив про 490 млн руб (5,5 млн доларів США), передає провладне видання "Криминформ".