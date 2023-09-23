Військовий експерт пояснив, чому саме по штабу ЧФ РФ було завдано удару

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Це місце, де зберігається велика кількість секретних документів російського Чорноморського флоту. Там зберігалися документи під грифом "Таємно" особливої важливості й безліч різноманітних планів - мобілізаційні плани, плани щодо завдання ракетних ударів по Україні. Ці документи зберігаються в окремих кімнатах. Зараз ФСБ має головний біль, як зробити так, щоб ці документи не розлетілися. Щоб сторонні люди не отримали доступ до цих матеріалів, і потім не передали українцям", - пояснив Ступак.

За його словами, також велика кількість магістралей зв’язку була розташована у будівлі штабу ЧФ РФ.

"Це конспіративний захищений зв'язок. Зараз можливість зв'язуватися з Москвою щодо отримання завдань є обмеженою. Невідомо, чи має таку можливість запасний командний пункт? Росіянам доведеться користуватися месенджерами, або стільниковим зв'язком. І це спрощує нам і західним партнерам можливість перехопллення інформації по цих каналах зв'язку", - підкреслив Ступак.

Що відомо про удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ. Він додав, що біля театру Луначарського впав уламок ракети.

У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". До місця події прямує "велика кількість" швидких.

Водночас так званий губернатор Севастополя повідомив, що цивільна інфраструктура поблизу штабу нібито не постраждала. Мовляв, не було зафіксовано "навіть вибитих вікон". Наразі на місці інциденту ліквідовують пожежу.

У міноборони РФ заявили, що ППО нібито збила п'ять ракет і повідомили про одного загиблого військового.

Водночас пізніше пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Згодом очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

У коментарі Буданов відмовився називати, якою ракетою було вражено ворожий об'єкт. Натомість Sky News з посиланням на джерела у Повітряних Силах України написало, що під час атаки на штаб ЧФ РФ було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія.