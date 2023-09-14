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Військовий омбудсмен та "ключові рішення": Зеленський провів нараду з міністром оборони Умєровим

14 вересня, 2023 четвер
22:30
Війна з Росією На фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, на якій обговорили створення інституту військового омбудсмена та інші "ключові рішення"

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

"Провів нараду з міністром оборони України, обговорили деякі ключові речі. Ті рішення, яких усе наше суспільство загалом та українські воїни зокрема очікують від Міністерства оборони", - зазначив Зеленський.

Він додав, що міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані.

"Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони", - розповів президент України.

  • Нагадаємо, про те, що Умєров хоче запровадити посаду військового омбудсмена стало відомо 10 вересня. Нова інституція займатиметься "військовими потребами народу і наших воїнів".
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
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