Військовий омбудсмен та "ключові рішення": Зеленський провів нараду з міністром оборони Умєровим

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

"Провів нараду з міністром оборони України, обговорили деякі ключові речі. Ті рішення, яких усе наше суспільство загалом та українські воїни зокрема очікують від Міністерства оборони", - зазначив Зеленський.

Він додав, що міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані.

"Сьогодні ж відзначу спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен. Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони", - розповів президент України.