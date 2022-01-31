На кордоні з окупованим Кримом затримали українця, який перевозив боєприпаси

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.



"Учора, в КПВВ "Каланчак" прибув громадянин України, який прямував у тимчасово окупований Крим. Під час огляду його речей за допомогою рентгено-телевізійного інтроскопу прикордонники виявили 5 набоїв калібру 7,62 мм та гільзу", - зазначили у службі.



Прикордонники повідомили співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та передали громадянина правоохоронцям для проведення подальших слідчих дій.



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