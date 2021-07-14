В'їзд вантажівок до Києва обмежено через спеку

Про це у Facebook повідомила пресслужба Патрульної поліції.



"З 10:00 обмежують рух великовагового транспорту на в'їзд до Києва у зв'язку зі спекою", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що обмежено рух великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С.



У пресслужбі зауважили, що обмеження здійснюються на всіх під'їздах до Києва. Про їх зняття буде повідомлено орієнтовно до 20:00.

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