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Огляд

Візит Путіна до Білорусі, відбір на Євробачення в укритті, ідентифікація жертв агресії Росії та післяпологова депресія біженок. Світові ЗМІ про Україну 19 грудня

Андріана Стахів
19 грудня, 2022 понедiлок
21:35
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Володимир Путін відвідує Лукашенка у Білорусі, ймовірно, аби схилити до наступу на Україну, відбір українських артистів для Євробачення пройшов у метро – тимчасовому укритті на повітряну тривогу, як патологоанатоми ідентифікують жертв російського вторгнення, дослідники з Польщі та України вивчають перинатальну депресію у жінок-біженок – про це та не тільки писали світові ЗМІ

The Guardian:

  • Видання акцентує на візиті Путіна до Білорусі, наголошуючи на його можливих наслідках. Володимир Путін відвідав Білорусь, щоб зустрітися з білоруським лідером Олександром Лукашенком, тим часом в Києві зростають побоювання, що Москва підштовхує свого найближчого союзника до нового наземного наступу на Україну. Ця зустріч стане першим візитом Путіна до Білорусі з 2019 року. І напередодні неї Лукашенко повідомив, що лідери двох країн обговорять «військово-політичну ситуацію» в регіоні, а також економічну співпрацю.

The New York Times:

  • Американські журналісти опублікували матеріал про нічну атаку ворожих дронів на Київ. Вибухи пролунали перед світанком у понеділок у Києві та інших містах України. Росія здійснила ще одну атаку безпілотників – вражали електростанції, електросистеми та інші цивільні цілі. 
  • Окрім того, у фокусі видання також опинилися відвідини Путіним білоруського диктатора Лукашенка. Зустріч відбулася після неодноразових попереджень з боку України упродовж останніх днів про те, що російські війська можуть готувати новий наступ з Білорусі, спрямований або ще одну спробу захопити Київ, або на спробу переривання потоку західної зброї в Україну з Польщі.

Washington Times:

  • Видання публікує відповіді свого оглядача американського журналіста Девіда Ігнатія на питання щодо російсько-української війни. Зокрема, він відповідає на питання, чи варто українцям сідати за стіл переговорів, доки Росія не знищила усю країну. На що Ігнатій відповідає, що це питання суто до України, проте наголошує: "один урок війни полягає в тому, що напад на цивільні об’єкти не зламує волю супротивника. Це просто змушує їх боротися довше та сильніше".

BBC:

  • Британські медійники розповіли, як українські патологоанатоми ідентифікують жертв російського вторгнення. Про проведення експертиз ДНК та процес ідентифікації жертв російської агресії на Харківщині розповів виданню український патологоанатом Олег Подорожний. Він зокрема зазначив, що наразі у морзі перебивають 146 неідентифікованих тіл. А також про складнощі у процесі, спричинені російськими ракетними атаками на енергосистему, адже морги потребують постійної підтримки охолодження.

CNN:

  • У виданні діляться турботами та складнощами, яких українці зазнають через російські напади на енергосистему. "За кілька днів до свят українці занурені в темряву та холод через перебої з електроенергією", – пишуть CNN, публікуючи відео із кадрами зі столиці та не тільки.
  • Також CNN розповідають про нічну атаку російськими дронами Києва. Щонайменше двоє людей постраждали, а ключова інфраструктура була пошкоджена під час нападу російського безпілотника на українську столицю. Безпілотники іранського виробництва "Шахед-136" і "Шахед-131" були запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Gazeta Wyborcza:

  • Польські журналісти публікують дослідження лікарів з України, Польщі та Іспанії перинатальної депресії у жінок, які змушені були покинути рідні домівки через російську агресію.Війна в Україні торкнулася багатьох людей, але особливо великий її вплив на вагітних жінок і матерів немовлят, пишуть дослідники. Сильний пережитий стрес спричинює і передчасні пологи, і маленьку вагу немовлят, і проблеми зі здоров'ям у матерів, зокрема підвищує ймовірність розвитку післяпологової депресії.
  • Також Gazeta Wyborcza пише про український гурт Tvorchi, який обрали для участі у Євробаченні. Головним чином про умови, в яких артистів обирали для участі в пісенному конкурсі – гурт виступав на станції київського метро, яка слугувала укриттям для людей під час повітряної тривоги у столиці. Проте гурту замінила сцену та телестудію.

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