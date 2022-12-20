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Візит Зеленського до Бахмута та визнання Путіним "надзвичайно складних" умов на анексованих територіях. Світові ЗМІ про Україну 20 грудня

Юлія Осим
20 грудня, 2022 вiвторок
22:00
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Поїздка президента Володимира Зеленського до прифронтового Бахмута та заява глави РФ Володимира Путіна про те, що ситуація на незаконно окупованих територіях України є "надзвичайно складною", стало лейтмотивом 20 грудня у багатьох світових медіа

The Guardian:

  • Головний акцент 20 грудня видання робить на поїздці Зеленського до прифронтового Бахмута, де той зустрівся з військовими та вручив нагороди бійцям, а також заяві президента Росії Володимира Путіна, який визнав, що ситуація в чотирьох областях на сході України – Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській, які Москва незаконно анексувала у вересні, є "надзвичайно складною". Зазначається, що насильницьке захоплення 15% українських територій стало найбільшим у Європі з часів Другої світової війни, при цьому Росія зазнала гострих невдач, що зупинило її амбіції.   

The New York Times: 

  • Поки Путін визнає труднощі на окупованих територіях України, Зеленський відвідує прифронтове місто, повідомляє американське видання. У день, коли президент Росії закликав свої силові структури активізувати роботу на сході та півдні України, український лідер відвідав Бахмут, який Москві так і не вдалося захопити. Візит Зеленського до Бахмута, що демонструє рішучість та непокору України, журналісти називають найсміливішим за 300 днів війни. 
  • Крім того, NYT пише, що Україна у грудні почала використовувати програму "як здатися безпілотнику". Використовуючи повідомлення про низький моральний дух російських солдатів, українські військові закликають їх скласти зброю та здатися в полон. Особливість процесу в тому, що українські бійці використовують дрони у незвичній ролі – для керування російськими вояками, які хочуть здатися в полон. 

The Washington Post:

  • У медіа розповідають, що Зеленський відвідав Бахмут через день після того, як назвав місто "найгарячішим місцем" на лінії фронту, де тривають одні з найкривавіших боїв у війні Росії проти України. 
  • Водночас Путін у зверненні до Дня сил безпеки в Росії зробив рідкісне визнання того, що російська влада зіткнулася з "надзвичайно складною" ситуацією на окупованих українських територіях. Російський глава закликав "посилити" стеження ФСБ для боротьби з будь-якими "новими загрозами", які можуть виникнути через кордони Росії. 

BBC:

  • Видання ділиться історіями сімей українських біженців, у яких є діти з інвалідністю. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато хто прийняв кардинальне рішення покинути свою країну, та сподівався повернутися якнайшвидше. Але для деяких біженців-інвалідів це переміщення відкрило нові можливості, і тепер вони зіткнулися з дилемою, чи повернутися додому.
  • Британські медійники також зазначають, що Київ опісля поїздки Путіна до Мінська та зустрічі з Лукашенком побоюється, що Росія може готувати новий напад. Відтак, з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, BBC повідомляє, що Україна посилить захист свого кордону з Білоруссю. 

CNN:

  • Однією з найважливіших тем дня у російсько-українській війні, як у багатьох попередніх виданнях, став візит президента Зеленського до прифронтового міста Бахмут у Донецькій області, що пережило одні з найзапекліших боїв від початку російського вторгнення. 
  • Не оминуло увагою видання визнання Путіним, що ситуація у чотирьох окупованих областях на сході та півдні України є "надзвичайно складною", що є рідкісним вікном для огляду викликів, з якими стикається Москва у районах, які намагалася незаконно анексувати.
  • Медійники CNN також відвідали раніше звільнений українськими військами острів Зміїний та показали, у що перетворився острів після присутності там російських військових та деокупації. 
  • У виданні повідомляють, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на російського диктатора Володимира Путіна, щоб припинити війну проти Україні.

Gazeta Wyborcza:

  • Польське видання пише, УЄФА та ФІФА попереджали, що попри війну з Росією виключать Україну з усіх змагань, якщо помітять вплив державної влади на обрання нового голови федерації. Відтак, журналісти задаються питанням, чи можуть позбавити Україну права на гру у разі, якщо федерацію очолить Андрій Шевченко.
  • Також польські поліцейські з Гожува передали кілька сотень світловідбивачів для дітей з України. Співорганізаторами збору жилетів та світловідбивних елементів стали учні Комплексу спеціальних шкіл.
  • GW розповідає, що у місті Кельц у знак солідарності з Україною 21 грудня погасять ялинку на центральній площі та іншу святкову ілюмінацію. У такий спосіб місто долучиться до акції "Година за Україну". 

Politico:

  • Видання також пише про поїздку Зеленського до Бахмута та критику українським лідером Кремля за жертви військ у "м'ясних хвилях" Бахмута. Президент України звинувачує російську еліту в тому, що вона нехтує людськими життями, але береже своїх близьких від фронту. 
  • Крім того, Politico порівнює війну Росії проти України з імовірним вторгненням Китаю до Тайваню, наміру щодо захоплення якого КНР не приховує. На такому тлі Тайвань заявляє, що багато чому навчився з російського вторгнення в Україну, тоді як Європі для таких уроків потрібно ще чимало надолужити та пройти довгий шлях.

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