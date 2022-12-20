Візит Зеленського до Бахмута та визнання Путіним "надзвичайно складних" умов на анексованих територіях. Світові ЗМІ про Україну 20 грудня
Поїздка президента Володимира Зеленського до прифронтового Бахмута та заява глави РФ Володимира Путіна про те, що ситуація на незаконно окупованих територіях України є "надзвичайно складною", стало лейтмотивом 20 грудня у багатьох світових медіа
The Guardian:
- Головний акцент 20 грудня видання робить на поїздці Зеленського до прифронтового Бахмута, де той зустрівся з військовими та вручив нагороди бійцям, а також заяві президента Росії Володимира Путіна, який визнав, що ситуація в чотирьох областях на сході України – Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській, які Москва незаконно анексувала у вересні, є "надзвичайно складною". Зазначається, що насильницьке захоплення 15% українських територій стало найбільшим у Європі з часів Другої світової війни, при цьому Росія зазнала гострих невдач, що зупинило її амбіції.
The New York Times:
- Поки Путін визнає труднощі на окупованих територіях України, Зеленський відвідує прифронтове місто, повідомляє американське видання. У день, коли президент Росії закликав свої силові структури активізувати роботу на сході та півдні України, український лідер відвідав Бахмут, який Москві так і не вдалося захопити. Візит Зеленського до Бахмута, що демонструє рішучість та непокору України, журналісти називають найсміливішим за 300 днів війни.
- Крім того, NYT пише, що Україна у грудні почала використовувати програму "як здатися безпілотнику". Використовуючи повідомлення про низький моральний дух російських солдатів, українські військові закликають їх скласти зброю та здатися в полон. Особливість процесу в тому, що українські бійці використовують дрони у незвичній ролі – для керування російськими вояками, які хочуть здатися в полон.
The Washington Post:
- У медіа розповідають, що Зеленський відвідав Бахмут через день після того, як назвав місто "найгарячішим місцем" на лінії фронту, де тривають одні з найкривавіших боїв у війні Росії проти України.
- Водночас Путін у зверненні до Дня сил безпеки в Росії зробив рідкісне визнання того, що російська влада зіткнулася з "надзвичайно складною" ситуацією на окупованих українських територіях. Російський глава закликав "посилити" стеження ФСБ для боротьби з будь-якими "новими загрозами", які можуть виникнути через кордони Росії.
BBC:
- Видання ділиться історіями сімей українських біженців, у яких є діти з інвалідністю. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато хто прийняв кардинальне рішення покинути свою країну, та сподівався повернутися якнайшвидше. Але для деяких біженців-інвалідів це переміщення відкрило нові можливості, і тепер вони зіткнулися з дилемою, чи повернутися додому.
- Британські медійники також зазначають, що Київ опісля поїздки Путіна до Мінська та зустрічі з Лукашенком побоюється, що Росія може готувати новий напад. Відтак, з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, BBC повідомляє, що Україна посилить захист свого кордону з Білоруссю.
CNN:
- Однією з найважливіших тем дня у російсько-українській війні, як у багатьох попередніх виданнях, став візит президента Зеленського до прифронтового міста Бахмут у Донецькій області, що пережило одні з найзапекліших боїв від початку російського вторгнення.
- Не оминуло увагою видання визнання Путіним, що ситуація у чотирьох окупованих областях на сході та півдні України є "надзвичайно складною", що є рідкісним вікном для огляду викликів, з якими стикається Москва у районах, які намагалася незаконно анексувати.
- Медійники CNN також відвідали раніше звільнений українськими військами острів Зміїний та показали, у що перетворився острів після присутності там російських військових та деокупації.
- У виданні повідомляють, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на російського диктатора Володимира Путіна, щоб припинити війну проти Україні.
Gazeta Wyborcza:
- Польське видання пише, УЄФА та ФІФА попереджали, що попри війну з Росією виключать Україну з усіх змагань, якщо помітять вплив державної влади на обрання нового голови федерації. Відтак, журналісти задаються питанням, чи можуть позбавити Україну права на гру у разі, якщо федерацію очолить Андрій Шевченко.
- Також польські поліцейські з Гожува передали кілька сотень світловідбивачів для дітей з України. Співорганізаторами збору жилетів та світловідбивних елементів стали учні Комплексу спеціальних шкіл.
- GW розповідає, що у місті Кельц у знак солідарності з Україною 21 грудня погасять ялинку на центральній площі та іншу святкову ілюмінацію. У такий спосіб місто долучиться до акції "Година за Україну".
Politico:
- Видання також пише про поїздку Зеленського до Бахмута та критику українським лідером Кремля за жертви військ у "м'ясних хвилях" Бахмута. Президент України звинувачує російську еліту в тому, що вона нехтує людськими життями, але береже своїх близьких від фронту.
- Крім того, Politico порівнює війну Росії проти України з імовірним вторгненням Китаю до Тайваню, наміру щодо захоплення якого КНР не приховує. На такому тлі Тайвань заявляє, що багато чому навчився з російського вторгнення в Україну, тоді як Європі для таких уроків потрібно ще чимало надолужити та пройти довгий шлях.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 41.07Продаж 42.13
- Актуальне
- Важливе