Визначився футбольний клуб з найдорожчим складом у Європі

Про це повідомляє офіційний сайт CIES.

Міжнародний центр спортивних досліджень представив рейтинг команд з найдорожчими складами. За версією CIES, список очолив "Манчестер Сіті". Склад чемпіона АПЛ оцінюється в 1,28 мільярда євро.

"Ман Сіті "зовсім трохи випередив свого сусіда по місту - "Манчестер Юнайтед" (1,214 млрд євро). До трійки також увійшов ще один представник АПЛ "Челсі".

Топ-10 клубів з найдорожчими складами в Європі:

1. "Манчестер Сіті" (Англія) - 1,280 млрд євро

2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1,214 млрд євро

3. "Челсі" (Англія) - 946 млн євро

4. "Барселона" (Іспанія) - 896 млн євро

5. "Баварія" (Німеччина) - 890 млн євро

6. "Ліверпуль" (Англія) - 868 млн євро

7. "Реал" (Іспанія) - 846 млн євро

8. ПСЖ (Франція) - 808 млн євро

9. "Борусія" Дортмунд (Німеччина) - 687 млн євро

10. "Атлетико" (Іспанія) - 662 млн євро