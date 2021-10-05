Визначився футбольний клуб з найдорожчим складом у Європі
CIES (Міжнародний центр спортивних досліджень) назвав рейтинг найдорожчих футбольних команд у Європі
Про це повідомляє офіційний сайт CIES.
Міжнародний центр спортивних досліджень представив рейтинг команд з найдорожчими складами. За версією CIES, список очолив "Манчестер Сіті". Склад чемпіона АПЛ оцінюється в 1,28 мільярда євро.
"Ман Сіті "зовсім трохи випередив свого сусіда по місту - "Манчестер Юнайтед" (1,214 млрд євро). До трійки також увійшов ще один представник АПЛ "Челсі".
Топ-10 клубів з найдорожчими складами в Європі:
1. "Манчестер Сіті" (Англія) - 1,280 млрд євро
2. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1,214 млрд євро
3. "Челсі" (Англія) - 946 млн євро
4. "Барселона" (Іспанія) - 896 млн євро
5. "Баварія" (Німеччина) - 890 млн євро
6. "Ліверпуль" (Англія) - 868 млн євро
7. "Реал" (Іспанія) - 846 млн євро
8. ПСЖ (Франція) - 808 млн євро
9. "Борусія" Дортмунд (Німеччина) - 687 млн євро
10. "Атлетико" (Іспанія) - 662 млн євро
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