Визначився перший фіналіст Кубка африканських націй
У півфінальному матчі Кубку африканських націй збірна Сенегалу з футболу переграла Буркіна-Фасо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Сенегалу. У ворота Буркіна-Фасо забили Садіо Мане, Ідрісса Гує та Абду Діалло. Ворота сенегальців вразив Ібрагім Туре.
У фіналі Сенегал зустрінеться з переможцем пари Камерун - Єгипет. Цей матч відбудеться завтра, 3 лютого.
Кубок африканський націй-2021
1/2 фіналу
2 лютого
Буркіна-Фасо - Сенегал 1:3
Голи: Діалло, 70, Гує, 76, Мане, 87 - Туре, 82
- 12 січня організатори Кубка Африки припустилися ганебної помилки під час виконання гімнів перед матчем Мавританія - Гамбія.
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