Визначився перший фіналіст Кубка африканських націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Сенегалу. У ворота Буркіна-Фасо забили Садіо Мане, Ідрісса Гує та Абду Діалло. Ворота сенегальців вразив Ібрагім Туре.



У фіналі Сенегал зустрінеться з переможцем пари Камерун - Єгипет. Цей матч відбудеться завтра, 3 лютого.



Кубок африканський націй-2021



1/2 фіналу



2 лютого



Буркіна-Фасо - Сенегал 1:3



Голи: Діалло, 70, Гує, 76, Мане, 87 - Туре, 82

12 січня організатори Кубка Африки припустилися ганебної помилки під час виконання гімнів перед матчем Мавританія - Гамбія.

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