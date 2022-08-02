Визнання Україною Косова буде в рамках міжнародного права, - журналістка

Про це в ефірі Еспресо заявила керівниця проєкту “Балканський оглядач”, журналістка Наталя Іщенко.

"Міжнародний суд ООН однозначно сказав - проголошення незалежності Косова було правомірним. Всі хто, каже, що це було порушення міжнародного права є неправими, тому що є однозначне рішення - Косово має право на свою незалежність. Територію цієї республіки ніхто не окупував, Косово не окупувала якась сусідня країна", - сказала вона.

Іщенко наголосила, що абсолютна більшість членів ЄС та НАТО визнали незалежність цієї колишньої автономії Сербії.

"Ми маємо узгоджувати всі ці наші крокиз ЄС та НАТО, тому що такий крок викличе хвилю обурення в Сербії, яка намагається демонструвати неворожість стосовно України і тому нам треба все зважити і тільки потім приймати рішення. Те, що визнання незалежності Косова буде в рамках міжнародного права - це однозначно так", - підсумувіала журналістка.