Визнають — не визнають? Путін і поріг легітимності
На випередження чергової зради
Після висунення Путіна в російському сегменті "експертного середовища" дуже акуратно почали закидати тезу про те, що Захід змушений буде визнати ці вибори.
В нас, можна не сумніватися, скоро розгориться чергова зрада з цього приводу.
Так от, коли ми розганяємо зраду, нам треба дати відповідь на одне питання: а чи має можливість Захід не визнати ці вибори? І відповідь, дуже болюча для нас, - ні, не може.
Чи можемо ми активно цього вимагати? Повинні, але не настільки, щоб вистрілити собі в ногу. Наша головна задача — збереження коаліції та спроби розширення ізоляції Путіна. І саме з цієї точки зору треба робити будь-які дії.
Читайте також: Чому вибори в Росії важливі й для нас?
І тут є ще один дуже важливий момент. Розхитування цієї теми і їй подібних стане основною дезінформаційною грою росіян у 2024 році. І тут нам потрібно особливо серйозно до цього готуватися. Річ у тому, що росіяни протягом кількох останніх місяців кардинально змінили свою дезінформаційну кампанію. Вони перестали грати в лобові історії, а працюють переважно на комплексах і страхах українців. А зважаючи на нашу нелюбов до критичного мислення й бажання швидких рішень, ця стратегія може стати на певних етапах ефективною, особливо на фоні бурхливого відродження внутрішньополітичних с*ачів.
Який вихід? Просто треба бути розумнішими. Довгий час нам це вдавалося. Сподіваюся, вдасться і зараз.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.34 Купівля 37.34Продаж 37.86
- EUR Купівля 40.6Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе