Після висунення Путіна в російському сегменті "експертного середовища" дуже акуратно почали закидати тезу про те, що Захід змушений буде визнати ці вибори.

В нас, можна не сумніватися, скоро розгориться чергова зрада з цього приводу.

Так от, коли ми розганяємо зраду, нам треба дати відповідь на одне питання: а чи має можливість Захід не визнати ці вибори? І відповідь, дуже болюча для нас, - ні, не може.

Чи можемо ми активно цього вимагати? Повинні, але не настільки, щоб вистрілити собі в ногу. Наша головна задача — збереження коаліції та спроби розширення ізоляції Путіна. І саме з цієї точки зору треба робити будь-які дії.

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І тут є ще один дуже важливий момент. Розхитування цієї теми і їй подібних стане основною дезінформаційною грою росіян у 2024 році. І тут нам потрібно особливо серйозно до цього готуватися. Річ у тому, що росіяни протягом кількох останніх місяців кардинально змінили свою дезінформаційну кампанію. Вони перестали грати в лобові історії, а працюють переважно на комплексах і страхах українців. А зважаючи на нашу нелюбов до критичного мислення й бажання швидких рішень, ця стратегія може стати на певних етапах ефективною, особливо на фоні бурхливого відродження внутрішньополітичних с*ачів.

Який вихід? Просто треба бути розумнішими. Довгий час нам це вдавалося. Сподіваюся, вдасться і зараз.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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