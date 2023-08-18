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Головна Культура Вкрадені експонати з Британського музею помітили на eBay, їх продають за $50

Вкрадені експонати з Британського музею помітили на eBay, їх продають за $50

18 серпня, 2023 п'ятниця
09:40
Культура коштовності з британського музею

Цінні експонати, які були викрадені з Британського музею в Лондоні, вартістю до $65 тисяч, з'явилися на продаж на eBay за всього за $50

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що невідома кількість прикрас із золота, напівдорогоцінних каменів та скла, які мають датування від 1500 року до XIX століття, були викрадені, тоді як інші були пошкоджені.

Одну римську прикрасу, виготовлену з оніксу - напівдорогоцінного каменю, виставили на продаж на eBay за початковою ціною $50 у 2016 році, але, схоже, на неї не було жодних пропозицій. Один дилер заявив, що її справжня вартість оцінюється від $52 тисячі до $104 тисяч.

коштовності з британського музею

Фото: скріншот


"Ми провели ретельне розслідування, ідентифікували особу, яку ми вважаємо відповідальною, її було звільнено. Ми також вживаємо подальших рішучих заходів, щоб це ніколи не повторилося. Ми не можемо зараз нічого коментувати, поки йде кримінальне розслідування", - сказав представник Британського музею Джордж Осборн.

Зазначається, що підозрюваним виявився 56-річний куратор середземноморських культур Пітер Хіггс, який пропрацював у музеї понад 30 років.

  • 17 серпня стало відомо, що Британський музей у Лондоні звільнив одного зі своїх співробітників після того, як експонати з колекції "зникли, були вкрадені або пошкоджені". Поліція проводить розслідування.
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