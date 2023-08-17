Працівника музею в Лондоні звільнили через зниклі та пошкоджені експонати
Британський музей у Лондоні звільнив одного зі своїх співробітників після того, як експонати з колекції "зникли, були вкрадені або пошкоджені". Поліція проводить розслідування
Про це пише BBC.
Зазначається, що з одного з найвідоміших туристичних музеїв Великої Британії були викрадені різноманітні цінності, такі як золоті вироби, коштовні прикраси та дорогоцінні камені. Більшість експонатів зберігалася в сховищі й не виставлялися для огляду.
Директор Британського музею Гартвіг Фішер сказав, що музей спрямує всі зусилля для того, щоб відновити ці об'єкти.
"Це дуже незвичайний інцидент. Я знаю, що говорю від імені всіх колег, коли кажу, що ми дуже серйозно ставимося до захисту всіх предметів", - сказав директор.
За його словами, вони вже посилили заходи безпеки та працюють разом із зовнішніми експертами, щоб дізнатися остаточну інформацію про те, що зникло, було пошкоджено та вкрадено. Проти звільненого співробітника буде вжито судових заходів, додали в музеї.
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