Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Харківської міської ради Андрій Іванов.

"Це моя особиста думка. Офлайн навчання, скоріше за все, не буде. Бомбосховищ в школах майже немає. Зараз йде риторика і тиск з адміністрації, щоб відкривали школи і так далі, але я відчуваю, що цього не буде. А далі - час покаже. Ми маємо постійно сусіда-терориста, який може випустити ракети і вцілити в будь-яку школу", - вважає він.