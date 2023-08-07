Влада Харкова тисне з вимогою відкривати школи, але в них майже немає бомбосховищ, - депутат міськради
Адміністрація міста Харкова тисне з метою відкриття шкіл для очного навчання, але в них майже немає укриттів. Є відчуття, що навчання буде онлайн
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Харківської міської ради Андрій Іванов.
"Це моя особиста думка. Офлайн навчання, скоріше за все, не буде. Бомбосховищ в школах майже немає. Зараз йде риторика і тиск з адміністрації, щоб відкривали школи і так далі, але я відчуваю, що цього не буде. А далі - час покаже. Ми маємо постійно сусіда-терориста, який може випустити ракети і вцілити в будь-яку школу", - вважає він.
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