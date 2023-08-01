Про наслідки нічної атаки повідомив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко , інформує "Суспільне".

За попередньою версією очільника поліції, було близько шести-семи дронів. Щонайменше один з них влучив у будівлю ПТУ. Попередньо, всередині будівлі нікого не було. Також були влучання у центральній частині міста: один чоловік поранений, його стан оцінюють медики, сказав Тимошко.

Чому використовували Shahed — висновки робитимуть у ЗСУ, каже він. За версією правоохоронця, РФ перевіряє систему протиповітряної оборони.

Жодних військових об'єктів або скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було, зазначив Володимир Тимошко.

Кореспондент "Суспільне. Харків" повідомила, що близько половина триповерхової будівлі ПТУ зруйнована: обвалилися два поверхи центрального корпусу.

Про атаку на місто спочатку повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram

"Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три", - зазначив мер міста.

За уточненою інформацією з мерії - було два прильоти:

"Було чутно два прильоти. Попередньо – потрапляння у нежитлові приміщення. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає".

Інформацію про атаку росіян також підтвердив очільник ОВА.

"Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях", – написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Згодом він додав, що на місці вибухів виникла пожежа:

""На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила".

Пізніше Ігор Терехов уточнив, що було три прильоти у середмісті, зокрема у будівлю гуртожитку:

"Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється".

Повітряні сили ЗСУ спочатку повідомляли про загрози обстрілу міста балістичними ракетами, а згодом – про загрозу, пов’язану з активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Пізніше - також попередили про імовірність атаки безпілотниками. Близько 01:00 було оголошено відбій тривоги.