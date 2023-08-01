Росія атакувала Харків дронами: прильоти у гуртожиток та центр міста, є постраждалий
Російські окупанти атакували дронами Харків: є прильоти у центральній частині міста, також у гуртожиток, виникла пожежа, попередньо постраждала одна людина
Про наслідки нічної атаки повідомив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко , інформує "Суспільне".
За попередньою версією очільника поліції, було близько шести-семи дронів. Щонайменше один з них влучив у будівлю ПТУ. Попередньо, всередині будівлі нікого не було. Також були влучання у центральній частині міста: один чоловік поранений, його стан оцінюють медики, сказав Тимошко.
Чому використовували Shahed — висновки робитимуть у ЗСУ, каже він. За версією правоохоронця, РФ перевіряє систему протиповітряної оборони.
Жодних військових об'єктів або скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було, зазначив Володимир Тимошко.
Кореспондент "Суспільне. Харків" повідомила, що близько половина триповерхової будівлі ПТУ зруйнована: обвалилися два поверхи центрального корпусу.
Про атаку на місто спочатку повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram
"Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три", - зазначив мер міста.
За уточненою інформацією з мерії - було два прильоти:
"Було чутно два прильоти. Попередньо – потрапляння у нежитлові приміщення. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає".
Інформацію про атаку росіян також підтвердив очільник ОВА.
"Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях", – написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Згодом він додав, що на місці вибухів виникла пожежа:
""На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила".
Пізніше Ігор Терехов уточнив, що було три прильоти у середмісті, зокрема у будівлю гуртожитку:
"Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється".
Повітряні сили ЗСУ спочатку повідомляли про загрози обстрілу міста балістичними ракетами, а згодом – про загрозу, пов’язану з активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Пізніше - також попередили про імовірність атаки безпілотниками. Близько 01:00 було оголошено відбій тривоги.
- Нагадаємо, у ніч проти 31 липня росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, постраждав чоловік, який перебував неподалік епіцентру вибуху.
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