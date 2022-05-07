Влада Києва обіцяє нове ППО від країн НАТО
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що незабаром у місті можуть з'явитися більш сучасні системи протиповітряної оборони
Про це він сказав у інтерв'ю Радіо НВ.
"На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря - ракетних обстрілів. Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами. Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", - зазначив Кличко.
За його словами, сили оборони контролюють ситуацію на кордонах і в області.
- Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що загроза обстрілів і провокацій у місті висока, але після 9 травня жителі, котрі виїхали, можуть поступово повертатися.
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