Влада Києва обіцяє нове ППО від країн НАТО

Про це він сказав у інтерв'ю Радіо НВ.

"На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря - ракетних обстрілів. Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами. Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря", - зазначив Кличко.

За його словами, сили оборони контролюють ситуацію на кордонах і в області.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що загроза обстрілів і провокацій у місті висока, але після 9 травня жителі, котрі виїхали, можуть поступово повертатися.