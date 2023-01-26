Влада Росії попросили авіакомпанії називати Санкт-Петербург Ленінградом
Росавіація попросила авіакомпанії в оголошенні пасажирам називати Санкт-Петербург містом-героєм Ленінградом
Телеграму з таким формулюванням російським авіакомпаніям скерував заступник керівника Росавіації Володимир Потєшкін, інформує "Авіаторщина".
У ній міститься прохання повідомляти в оголошенні пасажирам після прильоту до Санкт-Петербурга про прибуття в місто-герой Ленінград.
Авіачиновник пояснив своє прохання зверненнями громадян, які надходять в агентство, і скаржаться на відсутність в оголошеннях на борту літаків інформації про прибуття рейсу в місто-герой Ленінград.
Як приклад, наводять авіакомпанію "Росія", яка уже оголошує за формою: "Ласкаво просимо до Санкт-Петербурга — міста-героя Ленінграда".
В "Аерофлоті" бортпровідники оголошують про посадку в аеропорту Пулково міста Санкт-Петербурга, називаючи його одним із дев'яти російських міст-героїв.
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