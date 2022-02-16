Влада Таїланду оголосила про зміну назви столиці

Про це повідомляє Bangkok Post.



Королівська вчена рада Таїланду (ORST) оголосила про зміну офіційної назви столиці Таїланду з Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Нова тайська назва буде використовуватися як офіційна, а стара назва столиці Бангкок буде поставлена ​​в дужки.



У вівторок, 15 лютого, кабінет міністрів схвалив проєкт щодо оновлених назв країн, територій, адміністративних зон і столиць.



Однак нова офіційна назва Крунг-Тхеп-Маха-Накхон не набуде чинності, доки її не перевірить комітет, відповідальний за перевірку всіх законопроєктів. Кабмін також попросив групу врахувати додаткові зауваження МЗС.



У тому ж оголошенні ORST також оновив офіційний правопис для інших країн: столиця Італії буде писатися як Roma замість Rome, назва столиці М’янми зміниться з Янгона на Най П’ї Тау, а Королівства Непал - на Федеральну Демократичну Республіку Непал.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb