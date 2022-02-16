Влада Таїланду оголосила про зміну назви столиці
Влада Таїланду оголосила про зміну офіційної назви столиці країни з Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, однак стара назва досі визнається
Про це повідомляє Bangkok Post.
Королівська вчена рада Таїланду (ORST) оголосила про зміну офіційної назви столиці Таїланду з Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Нова тайська назва буде використовуватися як офіційна, а стара назва столиці Бангкок буде поставлена в дужки.
У вівторок, 15 лютого, кабінет міністрів схвалив проєкт щодо оновлених назв країн, територій, адміністративних зон і столиць.
Однак нова офіційна назва Крунг-Тхеп-Маха-Накхон не набуде чинності, доки її не перевірить комітет, відповідальний за перевірку всіх законопроєктів. Кабмін також попросив групу врахувати додаткові зауваження МЗС.
У тому ж оголошенні ORST також оновив офіційний правопис для інших країн: столиця Італії буде писатися як Roma замість Rome, назва столиці М’янми зміниться з Янгона на Най П’ї Тау, а Королівства Непал - на Федеральну Демократичну Республіку Непал.
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