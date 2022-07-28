Владі треба сказати українцям про реальні фінансові можливості країни, - нардепка Савчук

Про це в ефірі Еспресо сказала позафракційна народна депутатка Оксана Савчук.

"Нам треба реально людям сказати про фінансові можливості країни, тому що, коли я бачу, що ми не зовсім відповідально ставимось до тих коштів, які в нас є, то від цього дуже сумно. Ми повинні чітко усвідомити і сказати, що ми можемо фінансувати. Це, в першу чергу, військові, по-друге - фінансувати наші соціальні зобов'язання і виконувати, те, що покладено", - зазначила вона.

Савчук вважає, що депутати мають приймати те, що ми можемо подужати фінансово.

"Коли ми приймаємо багато законів про звільнення від податків, не маючи натомість, чим закрити заробітну плату і казначейства пусті - тоді не буде довіри. Нам потрібно говорити про нашу оборону - не зменшувати заробітні плати військових (тих, хто дійсно воює). Друге - нам потрібно говорити про зобов'язання соціального характеру. Тут ми маємо бути відповідальними", - підсумувала нардепка.