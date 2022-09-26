"Влаштуємо оргію": Українці жартома реагують на погрози Путіна ядерними ударами, - огляд соцмереж
У відповідь на загрози ядерних ударів по території України з боку Росії українські користувачі соцмереж жартують
Про це повідомляє Еспресо.TV.
- 25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території.
- Радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван попередив, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Питання безкарних ударів Росії по Україні буде вирішене найближчим часом, – Піонтковський
Путін обміном врятував не одного Медведчука, а лояльність своєї агентурної мережі в Україні, щоб вони були впевнені у порятунку, - військовий експерт Притула
Багато мобілізованих росіян не доїдуть в Україну, - військовий експерт Катков
Київ
+17°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.96
Купівля 40.96Продаж 41.89
-
EUR
Купівля 39.53Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе
2022, понедiлок
26 вересня
15:53
Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському на Харківщині: вбито дитину, зруйновано будинки
15:50
У Мелітополі окупанти повторно ходять по домівках містян для проведення "голосування", - мер про псевдореферендум
15:17
На випадок прориву резервістів. До пункту пропуску на кордоні РФ з Грузією під'їхав БТР з солдатами
15:16
Ексклюзив
Воєнна поразка в Україні дорівнює фізичній смерті Путіна та колапсу російській державності, - військовий експерт Черник
14:33
Японія заборонила експорт у РФ матеріалів, які можуть бути використані у виготовленні хімічної зброї
14:28
Кремль планує масовані кібератаки на критичну інфраструктуру та союзників, - українська розвідка
14:21
Мета Ердогана - організувати зустріч Путіна та Зеленського задля досягнення справедливого миру, - МЗС Туреччини
14:10
Туреччина та Сербія не визнаватимуть результатів псевдореферендумів РФ в окупованих областях України
14:03
Ексклюзив
Від санкцій Заходу за ядерний удар по Україні у РФ залишиться грошей і запасу міцності лише на рік, - аналітик Бурковський
12:43
Пригожин визнав, що є засновником ПВК Вагнера та відзначив особливу "заслугу" компанії в долях "Л/ДНР"
12:17
Санду попередила, що Молдова позбавлятиме громадянства за участь у війні з Україною на боці РФ
12:10
Ексклюзив
На тимчасово окупованих територіях підготовка до опалювального сезону взагалі не відбувається, - виконавчий директор Асоціації міст України
11:48
Україна отримала лише згоду на передачу NASAMS: речник Зеленського уточнив заяву президента про систему ППО зі США
11:42
Ексклюзив
Незважаючи на російську ядерну парасольку, визволення окупованих територій продовжиться, - Згурець
11:39
Ексклюзив
Росіяни не зможуть працювати на окупованій ЗАЕС, оскільки за роки незалежності Україна модернізувала енергоблок, - експертка з атомної енергетики
11:06
Зеленський "злякався" російської мобілізації, а кількість охочих проїхати до "звільненої частини Запорізької області збільшилася": нові фейки роспропаганди