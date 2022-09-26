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"Влаштуємо оргію": Українці жартома реагують на погрози Путіна ядерними ударами, - огляд соцмереж

26 вересня, 2022 понедiлок
14:40
Новини Оргія на Щекавиці

У відповідь на загрози ядерних ударів по території України з боку Росії українські користувачі соцмереж жартують

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У відповідь на допис Юлії Макгаффі про ядерну оргію користувачі почали писати, що захід цей, імовірно, буде розрахований на тих, кому за 30.
 

Хтось успішно встановлює не лише особисті, а й професійні звʼязки.

 

Деякі українці починають жартома обурюватись, що на Щекавиці наразі ніякої оргії нема
 

Дехто вважає, що не всім ця оргія і потрібна.
 

Оргія на Щекавиці перетворюється на легенду

 

Не обійшлося без Арестовича та "2-3 дні"


  • 25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території.
  • Радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван попередив, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

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війна з Росією
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