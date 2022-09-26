Про це повідомляє Еспресо.TV.

У відповідь на допис Юлії Макгаффі про ядерну оргію користувачі почали писати, що захід цей, імовірно, буде розрахований на тих, кому за 30.

Хтось успішно встановлює не лише особисті, а й професійні звʼязки.





Деякі українці починають жартома обурюватись, що на Щекавиці наразі ніякої оргії нема



Дехто вважає, що не всім ця оргія і потрібна.



Оргія на Щекавиці перетворюється на легенду





Не обійшлося без Арестовича та "2-3 дні"